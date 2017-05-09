WSJ рассказала о неэффективности санкций против нефтяной отрасли России

Введенные странами Запада в 2014 году экономические санкции не вредят нефтяной отрасли России. От ограничений по большей части страдают американские нефтяные компании, включая ExxonMobil, и в меньшей степени — европейские. Об этом говорится в материале, опубликованном The Wall Street Journal (WSJ).

Так, упомянутой американской корпорации пришлось по указанию Минюста США свернуть несколько совместных с российской «Роснефтью» проектов. При этом в Европе, отмечает WSJ, к санкционному режиму относятся не так строго и допускают исключения, обусловленные сроками давности или условиями заключения контрактов.

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В частности, консорциум BP владеет 19,75 процента акций «Роснефти», что обернулось для него дополнительными 590 миллионами долларов доходов в 2016 году. Итальянская Eni участвует в совместном проекте по бурению на шельфе Черного моря и планирует участвовать в аналогичных в Баренцевом море.

Французская компания Total является партнером «Новатэка» по «Ямалу СПГ» и заинтересована в месторождениях на Ямале и Гыдане. Также от России зависят норвежская Statoil и британская Royal Dutch Shell, говорится в статье.

22 апреля Министерство финансов США по итогам консультаций с президентом Дональдом Трампом решило не делать для Exxon и других американских компаний исключений из режима антироссийских санкций и не разрешать им вести бурение в России. Ранее сообщалось об обращении представителей компании в американский Минфин с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в шельфе Черного моря в рамках совместного предприятия (СП) с «Роснефтью».