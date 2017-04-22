Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России

Министерство финансов США по итогам консультаций с президентом Дональдом Трампом решило не делать для Exxon и других американских компаний исключений из режима антироссийских санкций и не разрешать им вести бурение в РФ. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Стивена Мнучина.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало про обращение ExxonMobil в американский Минфин с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в шельфе Черного моря в рамках совместного предприятия (СП) с «Роснефтью». В качестве аргументов компания указывала на то, что по условиям договора она обязана начать данные работы до конца года, в противном случае СП не получит лицензию на разработку месторождения.

Против снятия ограничений выступили сенаторы Марко Рубио и Джон Маккейн и Боб Менендез, а также наиболее высокопоставленный представитель демократов в комитете по международным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел.

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Введенные США в 2014 году санкции запрещают передавать России передовые технологии, в том числе в сфере шельфового бурения. Из-за данных ограничительных мер Exxon была вынуждена свернуть деятельность в РФ, кроме «Сахалин-1».

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции и включает три месторождения (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Оператором проекта выступает компания Exxon Neftegas Ltd, которой принадлежит в нем 30-процентная доля. У «Роснефти» — 20 процентов, у японской Sodeco — 30 процентов, у индийской ONGC — 20 процентов. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.