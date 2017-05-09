В МИД России назвали условия для нормализации отношений с США‍

Для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы. Об этом, как отмечается в Facebook МИД России, заявил в ходе консультаций в Нью-Йорке с исполняющим обязанности первого заместителя госсекретаря США Томасом Шенноном замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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Российская сторона указала, что администрация Обамы в нарушение международного права пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся российской государственной собственностью и обладающих иммунитетом.

В ходе беседы, как отмечается, состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. По американской инициативе обсуждалась также проблематика стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога по этой теме.

29 декабря прошлого года Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов и их семьи.