Москва потребовала вернуть российские дипломатические здания в США

Москва требует вернуть российские дипломатические здания и территории для отдыха в США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, передает в пятницу, 10 февраля, РИА Новости.

«Это решение предыдущей администрации противоречит Венской конвенции и обязательствам [США] как страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности», — отметил он.

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По словам Кисляка, это будет непростой вопрос. «То, что касается точно такого же объекта под Нью-Йорком, то там идет еще нарушение обязательств США как страны-хозяйки для ООН. У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных, и никто не имеет право этого отнимать», — добавил он.

Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация настолько беспрецедентна, что «готовых рецептов не существует».

29 декабря прошлого года президент США Барак Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского лидера коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Помимо этого был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов и их семьи.