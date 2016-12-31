Спецборт за высланными российскими дипломатами прибыл в Вашингтон

Самолет, который доставит на родину сотрудников российского посольства в американской столице, прибыл в Вашингтон. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы диппредставительства Николай Лахонин.

По его словам, спецборт приземлился в международном аэропорту имени Даллеса. На нем вернутся в Москву те сотрудники посольства, которым власти США в четверг предписали в течение 72 часов покинуть страну, а также члены их семей.

В Сан-Франциско (штат Калифорния), за теми, кто работает в расположенном там генеральном консульстве России, спецборт отправлять не будут. Они возвращаются на родину самостоятельно, уточнил Лахонин.

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30 декабря в администрации Владимира Путина сообщили, что для вывоза дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управделами президента.

По данным МИД РФ, всего США покинут 96 россиян.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского президента и Минфина коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Госдеп решил выслать из США 35 сотрудников дипмиссий. Президент России Владимир Путин от зеркального ответа отказался.