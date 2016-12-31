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Захарова заподозрила команду Обамы в попытке отомстить Трампу за победу

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Мария Захарова
Мария Захарова

Уходящая администрация США, возглавляемая президентом-демократом Бараком Обамой, своими последними шагами пытается отомстить избранному главе государства республиканцу Дональду Трампу за победу на выборах. Таким ощущением официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в интервью агентству РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда». Команда Обамы за месяц до инаугурации Трампа, назначенной на 20 января, принимает «просто абсурдные решения», добавила она (днем ранее Захарова посчитала, что уходящая американская администрация находится «на дне»).

29 декабря Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского президента и Минфина коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Госдеп решил выслать из США 35 сотрудников дипмиссий (под санкции попал даже шеф-повар Генконсульства в Сан-Франциско). Президент Владимир Путин от зеркального ответа отказался.

Вашингтон неоднократно заявлял о вмешательстве российских хакеров в процесс президентских выборов, которые прошли в ноябре (в Москве подобные обвинения последовательно дезавуируют). Доклад на соответствующую тему Обама намерен передать в Конгресс США.

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