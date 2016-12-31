Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» CNN и NBC

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Русские обводят вокруг пальца CNN и NBC, смешно смотреть, они (телеканалы) ни о чем не догадываются! Fox News все понимает!», — говорится в публикации.

Как передает РИА Новости, в течение всего 30 декабря ведущие телеканала CNN назвали странным решение президента РФ не выдворять американских дипломатов из России в ответ на такой шаг Вашингтона и задались вопросом, «не обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа».

Ранее в пятницу республиканец назвал реакцию российского лидера «отличным ходом».

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29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела новые санкции в отношении российских граждан и организаций, в числе которых оказались ФСБ и ГРУ Генштаба ВС РФ. Помимо этого, высылке из Соединенных Штатов в 72 часа подлежат 35 дипломатов, также был закрыт доступ к двум являющимся дипломатической собственностью РФ жилым объектам в Нью-Йорке и Вашингтоне.

30 декабря Владимир Путин заявил об отказе Москвы высылать американских дипломатов из России в ответ на такой шаг Вашингтона.