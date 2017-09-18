«Роснефть» вложится в газопроводы в Иракском Курдистане

«Роснефть» намерена до конца текущего года подписать соглашение с властями Иракского Курдистана о финансировании расширения газопроводной инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года начало экспортных поставок энергоносителя.

«Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок», — отмечается в релизе.

Инвестиции в проект будут осуществляться по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) — строительство, владение, эксплуатация, передача. Вложения должны окупиться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт 30 миллиардов кубометров газа ежегодно дополнительно к поставкам основным внутренним потребителям.

Отмечается, что данное соглашение закрепит договоренности в рамках инвестиционного соглашения по развитию экспортного трубопровода, подписанному в июне 2017 года.