Консорциум трейдера Glencore и катарского фонда QIA получил премию в размере около 15 процентов при перепродаже китайской компании CEFC акций «Роснефти». Об этом рассказал в интервью каналу «Россия 24» глава российской компании Игорь Сечин, передает РИА Новости.

Топ-менеджер отметил, что стоимость подписанной на днях сделки «выгодна для консорциума, была такой, которая позволяла им покрыть затраты, связанные с обслуживанием кредита в евро». «Я думаю, что цена выше той, по которой консорциум покупал в конце прошлого года, процентов на 15», — сказал он.

Сечин добавил, что не сомневается в том, что акции «Роснефти» после этой сделки будут расти. «Это, кстати, и для компании неплохо, потому что говорит о том, что фундаментальная стоимость является недооцененной», — пояснил он.

8 сентября компания QHG Oil Ventures (консорциум Glencore и QIA) сообщила о продаже 14,16 процента акций «Роснефти» частной китайской энергетической компании CEFC. Reuters сообщало, что китайцы заплатят за пакет 9,1 миллиарда долларов.

Консорциум Glencore и QIA в декабре прошлого года купил пакет в 19,5 процента акций «Роснефти», в результате чего российский бюджет получил 710,8 миллиарда рублей. Основным акционером нефтяной компании является «Роснефтегаз», которому принадлежит 50,00000001 процента акций. Еще 19,75 процента принадлежат британской BP, 19,5 процента до сделки с китайцами

принадлежало QHG Oil Ventures. Одной акцией владеет государство в лице Росимущества, остальные бумаги — в свободном обращении.

