Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, собеседники обсудили вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, и дали высокую оценку итогам состоявшегося в апреле 2017 года заседания двусторонней межправительственной комиссии.
Также была затронута международная проблематика. Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога.
В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Позже к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.
В конце мая министр энергетики Александр Новак сообщал, что Россия и Катар обсуждают совместные проекты стоимостью 12 миллиардов долларов, а через три года страны могут выйти на торговый оборот в 500 миллионов долларов. В январе суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) объявил о намерении вложить в российские проекты два миллиарда долларов.