Россия и Катар задумались о реализации проектов на 12 миллиардов долларов

Россия и Катар обсуждают совместные проекты стоимостью 12 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестагентством развивается. Уже вложено в конкретные проекты 1,2 миллиарда долларов, на рассмотрении находятся проекты еще на сумму около 12 миллиардов долларов», — сказал он.

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Через три года страны могут выйти на торговый оборот в 500 миллионов долларов, отметил глава Минэнерго. В том числе, рассматривается возможность создания совместного предприятия по производству нефтесервисного оборудования, добавил Новак.

В дальнейшем стороны намерены облегчить взаимный таможенный режим. «Мы договорились к следующему заседанию комиссии подготовить межправительственное соглашение между таможенными службами. Обсуждался этот документ. И я думаю, что это существенное подспорье для развития нашего сотрудничества», — подчеркнул министр энергетики.

Ранее 25 апреля представитель российского Минэкономразвития сообщил, что Катар разрешил ввоз отечественной животноводческой продукции, поставки могут начаться уже в этом году.

В январе суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) заявил о намерении вложить в российские проекты два миллиарда долларов.