Катар согласился на импорт баранины и козлятины из России

Катар разрешил ввоз животноводческой продукции из России, поставки могут начаться уже в этом году. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минэкономразвития.

Катарская сторона подписала семь сертификатов на импорт отечественной баранины, козлятины, мясного сырья, консервов, колбас, мяса птицы, пищевых яиц, яичного порошка и других продуктов, отмечает агентство.

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Замдиректора департамента международного сотрудничества Минсельхоза Максим Маркович затруднился назвать объем экспорта, так как он будет зависеть от желания компаний и условий на рынке. «Мы по возвращении в Москву по просьбе катарской стороны должны выслать им дополнительные документы и реестр предприятий, которые потенциально будут экспортировать эту продукцию. После этого катарская сторона посмотрит эти документы и примет решение: должны ли они проводить аудит этих предприятий», — сказал он.

В январе суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) сообщил, что вложит в российские проекты два миллиарда долларов.

В декабре 2016 года QIA в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore приобрел 19,5 процента акций «Роснефти».