Кувейт попробует помирить Катар и Саудовскую Аравию

Эмир Кувейта предложил свое посредничество для разрешения кризиса между Катаром и группой государств по главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters.

Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вылетел в Джидду (Саудовская аравия) с «братским визитом». Там он, как ожидается, проведет переговоры с королем Салманом и попробует убедить его пойти на мировую с Катаром.

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Ранее посредничество кувейтского правителя одобрил Катар: эмир Тамим бин Хамад Аль Тани побеседовал по телефону с министром иностранных дел Кувейта и по его просьбе отложил запланированное обращение к нации. «Мы хотим дать шейху Кувейта возможность обсудить проблему со всеми сторонами, втянутыми в кризис, и попытаться разрешить проблему», — объяснил катарский эмир. Он также сообщил, что, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Саудовской Аравии, Катар не будет вводить ответных мер.

В 2014 году, во время предыдущего кризиса, кувейтский правитель сыграл важную роль в качестве посредника.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.