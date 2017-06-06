Трамп рассказал о подозрениях в финансировании радикалов в адрес Катара

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал с главами ближневосточных государств проблему финансирования Катаром радикального ислама. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Во время недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что финансирование радикальной идеологии неприемлемо. Лидеры показали на Катар — смотрите!» — сообщил Трамп.

Ранее 6 июня издание Financial Times сообщило, что власти Катара предположительно выплатили около одного миллиарда долларов организациям, близким к террористическим, чтобы добиться освобождения высокопоставленных заложников и лояльных себе повстанцев.

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По данным газеты, сделка была заключена в апреле: деньги заплатили за освобождение пойманных на территории Ирака 26 участников соколиной охоты из Катара — среди них были и члены семьи эмира. Кроме того, деньги были перечислены и за 50 членов сирийских оппозиционных группировок, лояльных Дохе. Издание уточняет, что выплаты были произведены суннитским джихадистам группировки «Аль-Каида»(запрещена в России) и шиитским боевикам, связанным с Ираном.

5 мая восемь стран — ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили эмират в поддержке террористов.