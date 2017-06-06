ОАЭ запросили у Катара план по восстановлению отношений

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запросили у своих коллег из Катара конкретный план по улучшению отношений. Об этом министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш написал в Twitter.

«Чтобы восстановить доверие после нарушения наших соглашений, нам нужна гарантированная дорожная карта», — сообщил министр. Ранее в своих твитах он обвинял Катар в поддержке террористов с помощью денег и медиаресурсов — Доха эти обвинения отвергала.

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5 июня газета Financial Times сообщила: власти Катара выплатили международным террористам сотни миллионов долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака. Источник, близкий к правительству эмирата, подтвердил газете факт перевода неких денег. При этом он не в курсе точной суммы, и не знает, куда именно пошли деньги.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.