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Иран пообещал накормить Катар за 12 часов

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Иран готов поставлять пищевую продукцию в Катар на фоне введения ограничений со стороны ряда арабских государств. Об этом заявил глава Ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Ирана Реза Нурани, передает Rambler News Service со ссылкой на местное агентство Fars.

По словам Нурани, Иран готов начать поставки по морю в течение 12 часов. Сейчас Катар импортирует из арабских стран пищевой продукции на четыре-пять миллиардов долларов, собственное производство продовольствия в стране крайне невелико.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ приостановили экспорт белого (свекловичного) сахара в Катар после разрыва дипломатических отношений с этой страной.

Кроме того, банки Египта приостановили сотрудничество с кредитными организациями Катара через несколько часов после того, как Каир объявил о разрыве дипломатических отношений с Дохой.

5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия), а также Мальдивы решили разорвать дипотношения с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма.

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