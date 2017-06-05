Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений с арабскими странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани резкое обострение отношений между Дохой и рядом арабских государств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира», — поясняют в МИД содержание разговора.

Как указано в документе, Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, «на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов», прежде всего угрозы терроризма.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская Республика.

Катар подобные шаги считает неоправданными. В МИД эмирата подчеркнули, что утверждения о Дохе как о пособнике терроризма, голословны. В ведомстве заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».