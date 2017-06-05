Саудовская Аравия и ОАЭ оставили Катар без сахара

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили экспорт белого (свекловичного) сахара в Катар после разрыва дипломатических отношений с этой страной. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает агентство Reuters.

Катар зависит от поставок этой продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ — страны поставляют в Катар около 100 тысяч тонн свекловичного сахара в год.

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При этом мировые цены на нефть, которые утром подросли на новостях о разрыве дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром, вновь опустились. В 17:40 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,16 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 49,37 доллара за баррель.

Ранее агентство сообщало, что банки Египта приостановили сотрудничество с кредитными организациями Катара через несколько часов после того, как Каир объявил о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Кроме того, индекс фондового рынка Катара QE All Share упал в ходе торгов более чем на восемь процентов.

5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия), а также Мальдивы решили разорвать дипотношения с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма.

По мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, напряженность вокруг Катара не отразится на соглашении ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи нефти.