Банки Египта прекратили сотрудничество с Катаром

Египетские банки приостановили сотрудничество с кредитными организациями Катара через несколько часов после того, как Каир объявил о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Reuters.

При этом индекс фондового рынка Катара QE All Share упал в ходе торгов более чем на восемь процентов, следует из данных фондовой биржи страны. Наиболее значительно — на 10 процентов — снизились акции Катарского национального банка QNA.

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Сегодня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия), а также Мальдивы решили разорвать дипотношения с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма.

По мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, напряженность вокруг Катара не отразится на соглашении ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи нефти.

В конце апреля министр энергетики России Александр Новак сообщал, что Москва и Доха обсуждают совместные проекты стоимостью 12 миллиардов долларов.