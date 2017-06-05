Египетский миллиардер Нагиб Савирис призвал бизнесменов к бойкоту Катара

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис призвал предпринимателей своей страны вывести активы из Катара и прекратить с этой страной деловые отношения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя миллиардера.

Через несколько часов после того, как Каир объявил о разрыве дипломатических отношений с Дохой, с кредитными организациями Катара приостановили сотрудничество все египетские банки.

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5 июня семь государств — Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Египет, Ливия, ОАЭ и Мальдивы — заявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром. Ближневосточное государство обвиняют во вмешательстве во внутренние дела соседнего Бахрейна и поддержке террористических организаций.

Нагиб Савирис — 62-летний предприниматель коптского происхождения. Его деловые интересы сосредоточены в сфере телекоммуникаций, медиа и современных технологий. Forbes оценивает его состояние в 3,9 миллиарда долларов. Также он основал либеральную Партию свободных египтян, а в 2009 году открыл в Египте телевизионную сеть ONTV.

