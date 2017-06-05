Риск ухудшения отношений Москвы с арабским миром из-за Катара оценили в Совфеде

Сохранение Москвой дипломатических связей с Катаром никак не отразится на ее отношениях с остальными странами Персидского залива. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 5 июня.

«Мы со всеми странами поддерживаем нормальные отношения. Мы не будем из-за возможной обиды каких-то государств разрывать с кем-то отношения», — сказал сенатор.

Джабаров также подчеркнул, что ситуация вокруг Катара сложнее, чем кажется. «Я не думаю, что там все основано исключительно на том, что Катар поддерживает террористов, а Саудовская Аравия с ними борется. Часть террористов поддерживается традиционно Катаром, часть террористов имеют некую симпатию и поддержку со стороны Саудовской Аравии», — пояснил парламентарий.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Йемен и Ливия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позднее к ним присоединились Мальдивы. Причиной такого решения стала якобы поддержка Дохой террористических организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит развивать конструктивные отношения со странами Персидского залива и рассчитывает на мирное урегулирование внутренних противоречий между ними.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, в свою очередь, отметил, что сообщения о поддержке арабской страной международного терроризма будут тщательно изучены.