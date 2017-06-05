Песков прокомментировал дипломатический скандал вокруг Катара

Москва продолжит развивать конструктивные отношения со странами Персидского залива и рассчитывает на мирное урегулирование внутренних противоречий между ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 5 мая.

«Мы действительно заинтересованы в поддержании этих добрых отношений и заинтересованы в том, чтобы все-таки в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера», — сказал Песков, комментируя инициированный несколькими странами разрыв дипотношений с Катаром.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не вмешивается в дела других государств. Кроме того, Песков не стал комментировать упреки ряда арабских стран в адрес Катара в поддержке терроризма.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Йемен и Ливия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ), а также в дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Позднее о разрыве дипотношений с Дохой сообщили Мальдивы.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что случившееся не повлияло на отношения между Москвой и Дохой, однако сообщения о поддержке арабской страной международного терроризма будут тщательно изучены.

