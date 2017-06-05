Седьмое государство разорвало дипотношения с Катаром

Мальдивская Республика заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает телеканал Al Arabiya в своем Twitter.

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 05 июня 2017, 09:01

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен и Ливия.

В МИД Катара заявили, что считают подобное решение неоправданным, а обвинения в пособничестве терроризму голословными.