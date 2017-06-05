Лавров заявил о невмешательстве России в отношения арабских стран с Катаром

Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром является их делом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так», — сказал Лавров.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская Республика.

Катар считает неоправданным решение арабских государств разорвать с ним дипломатические отношения. Об этом сообщили в МИД эмирата. В ведомстве подчеркнули, что утверждения о том, что Доха является пособником терроризма, голословны. В МИД заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».