Центробанк резко повысил курс рубля

Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на два рубля

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 8 июля. Доллар подешевел на 1,84 рубля, до 76,13 рубля, а евро — на 2,36 рубля, до 86,9 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Курс юаня снизился на 25 копеек, до 11,21 рубля. Китайская валюта на Мосбирже на закрытии подешевела до 11,26 рубля (доллар и евро на площадке не торгуются).

Основной причиной такой динамики могло стать двукратное сокращение объема закупок валюты Банком России — с 9,32 миллиарда рублей до 4,82 миллиарда, что произошло 7 июля.

Такое изменение поддержало рубль за счет сокращения спроса на валюту. Оно связно с тем, что ЦБ до минимума снизил ее продажи в рамках компенсации инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за последние полгода, а Минфин сократил закупки в рамках бюджетного правила в период с 7 июля по 6 августа.