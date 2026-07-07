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19:31, 7 июля 2026Экономика

Центробанк резко повысил курс рубля

Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на два рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 8 июля. Доллар подешевел на 1,84 рубля, до 76,13 рубля, а евро — на 2,36 рубля, до 86,9 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Курс юаня снизился на 25 копеек, до 11,21 рубля. Китайская валюта на Мосбирже на закрытии подешевела до 11,26 рубля (доллар и евро на площадке не торгуются).

Основной причиной такой динамики могло стать двукратное сокращение объема закупок валюты Банком России — с 9,32 миллиарда рублей до 4,82 миллиарда, что произошло 7 июля.

Такое изменение поддержало рубль за счет сокращения спроса на валюту. Оно связно с тем, что ЦБ до минимума снизил ее продажи в рамках компенсации инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за последние полгода, а Минфин сократил закупки в рамках бюджетного правила в период с 7 июля по 6 августа.

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