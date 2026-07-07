Песков заявил, что Европе необходимо отказаться от восприятия России как угрозы

Европейским странам необходимо отказаться от восприятия России как угрозы и как можно скорее возобновить диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Первое: Россия не является источником угрозы для Европы. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими», — сказал представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ сформулировал главное послание, которое хотел бы донести до европейской аудитории.

Ранее Песков заявил, что диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен, однако в будущем ситуация может измениться с приходом новых лидеров.

