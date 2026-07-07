В России предостерегли Международную федерацию хоккея после снятия санкций со спортсменов

Федерация хоккея России обратится в CAS, если IIHF не допустит сборные до турниров

Федерация хоккея России (ФХР) предостерегла Международную федерацию хоккея (IIHF) после снятия санкций со спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

В России заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если IIHF не допустит российские сборные до участия в турнирах под эгидой организации во всех возрастных категориях.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

28 мая IIHF аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.