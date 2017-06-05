СМИ сообщили о разрыве дипотношений между Ливией и Катаром

Временное правительство Ливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Assabah News.

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения организации "Братья-мусульмане" и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года. Он представляет угрозу для национальной безопасности арабского мира», — приводит агентство РИА Новости слова министра иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммеда ад-Даири из Тобрука.