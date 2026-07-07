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19:50, 7 июля 2026Бывший СССР

Исполнитель теракта в Монако попала на видео перед взрывом

Mash: Устроившая теракт в Монако украинка попала на видео перед взрывом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Подозреваемую в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасию Березовскую обнаружили на камерах салона связи в городе перед взрывом. Кадры передает Mash.

«Украинка Анастасия Березовская, устроившая теракт в Монако, попала на камеры местного салона связи незадолго до взрыва», — указано в сообщении.

Отмечается, что женщина покупала батарею для телефона в трех кварталах от места взрыва.

Ранее стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. У жертвы обнаружили огнестрельные ранения головы. Утверждается, что сотрудник ГУР признался в убийстве.

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