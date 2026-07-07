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19:38, 7 июля 2026Путешествия

Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

The Sun: Пассажирку Ryanair не пустили на рейс до Лансароте из-за порванного паспорта
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: dodotone / Shutterstock / Fotodom

Пассажирку самолета авиакомпании Ryanair лишили отпуска на Канарах из-за одного дефекта в паспорте. Об этом сообщила газета The Sun.

33-летнюю Рэйчел Нортон-Войси не пустили на рейс из Бирмингема на Лансароте, Испания. Выяснилось, что ее документ удостоверяющий личность был порван — на одной из страниц сотрудники авиаперевозчика обнаружили разрыв длиной 1,5 сантиметра.

Туристка отметила, что прежде путешествовала с разорванной страницей в паспорте и у нее не было с ним проблем: надрыв на бумаге не мешал просмотру данных ФИО. Однако это не помогло разрешить ситуацию. «С ними уже не поспоришь, как только они примут решение», — отметила Нортон-Войси.

Британка планировала провести пять дней с подругой на острове и вернуться домой. На отдых она потратила 700 фунтов стерлингов (71,4 тысячи рублей) — деньги ей не вернули.

Ранее стюардессы British Airways отказались помогать модели с инвалидностью в туалете и лишили ее перелета. Женщина заявила, что планирует судиться с авиаперевозчиком.

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