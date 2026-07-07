Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

The Sun: Пассажирку Ryanair не пустили на рейс до Лансароте из-за порванного паспорта

Пассажирку самолета авиакомпании Ryanair лишили отпуска на Канарах из-за одного дефекта в паспорте. Об этом сообщила газета The Sun.

33-летнюю Рэйчел Нортон-Войси не пустили на рейс из Бирмингема на Лансароте, Испания. Выяснилось, что ее документ удостоверяющий личность был порван — на одной из страниц сотрудники авиаперевозчика обнаружили разрыв длиной 1,5 сантиметра.

Туристка отметила, что прежде путешествовала с разорванной страницей в паспорте и у нее не было с ним проблем: надрыв на бумаге не мешал просмотру данных ФИО. Однако это не помогло разрешить ситуацию. «С ними уже не поспоришь, как только они примут решение», — отметила Нортон-Войси.

Британка планировала провести пять дней с подругой на острове и вернуться домой. На отдых она потратила 700 фунтов стерлингов (71,4 тысячи рублей) — деньги ей не вернули.

Ранее стюардессы British Airways отказались помогать модели с инвалидностью в туалете и лишили ее перелета. Женщина заявила, что планирует судиться с авиаперевозчиком.