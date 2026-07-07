Двукратный олимпийский чемпион поприветствовал решение МОК вернуть россиян

Двукратный олимпийский чемпион Майоров назвал решение МОК вернуть россиян благоразумным

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поприветствовал решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на соревнования под своей эгидой. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Я могу только приветствовать это решение. Если международные федерации не будут вставлять палки в колеса, то мы вернемся к тому, что было четыре года назад. Это самое благоразумное решение за последние годы. Оно достойно уважения», — сказал Майоров.

Также олимпийский чемпион поделился мнением о перспективах возвращения российских хоккеистов на международные соревнования. «Международная федерация хоккея (IIHF) будет вставлять палки в колеса, чтобы обезопасить себя от каких-нибудь эксцессов. Но я не думаю, что они будут иметь место», — посчитал он.

Ранее в России заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если IIHF не допустит российские сборные до участия в турнирах под эгидой организации во всех возрастных категориях. 28 мая IIHF аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что его отмена не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.