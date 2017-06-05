В Совфеде решили изучить данные о поддержке Катаром террористов

Изменений в отношениях между Москвой и Дохой пока не произойдет, однако сообщения о поддержке арабской страной международного терроризма будут тщательно изучены. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА Новости в понедельник, 5 июня.

Он подчеркнул, что Россия самостоятельно выстраивает свой внешнеполитический курс вне зависимости от решений других государств.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ), а также в дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков, комментируя ситуацию, пояснил, что произошедшее не отразится на соглашении ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи нефти.

25 мая члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, приняли решение продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению производства сырья. Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и являются участниками сделки.