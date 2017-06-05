Дипломатический скандал обвалил фондовый рынок Катара

Индекс фондового рынка Катара QE All Share рухнул в ходе торгов на 8,21 процента, следует из данных фондовой биржи страны.

Резкое падение котировок связано с тем, что в понедельник, 5 июня, арабские страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, Йемен и Ливия — объявили о разрыве дипотношений с Дохой. Наиболее значительно упали акции Катарского национального банка QNA — на 10 процентов.

Скандал повлиял на нефтяные котировки. В частности, к 12:00 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66 процента, до 50,26 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71 процента, до 48,01 доллара за баррель.

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Страны, порвавшие отношения с Катаром, обвинили Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах.

В то же время постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков заявил, что разрыв рядом арабских стран дипломатических отношений с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи нефти.

Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, 25 мая решили продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению производства сырья. Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и являются участниками сделки.