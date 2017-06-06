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Курс катарского риала упал до восьмилетнего минимума

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Курс катарского риала рухнул до минимума с 2009 года на фоне разрыва отношений эмирата с сопредельными странами, передает Reuters. Доллар стоит 3,647 риала на межбанковском валютном рынке страны, а официальный курс, установленный ЦБ Катара, составляет 3,64 риала за доллар.

6 июня агентство Fitch заявило, что решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не повлияет на его суверенный рейтинг. При этом Fitch отмечает, что, если конфликт затянется на долгое время, экономические и финансовые последствия для Катара будут более серьезными. Решающее влияние на рейтинги страны будет зависеть от нескольких факторов, включая внутреннюю стабильность эмирата.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.

В тот же день Саудовская Аравия и ОАЭ приостановили экспорт белого (свекловичного) сахара в Катар после разрыва дипломатических отношений. Кроме того, банки Египта приостановили сотрудничество с кредитными организациями Катара.

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