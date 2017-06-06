Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса

Решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не повлияет на его суверенный рейтинг. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch, передает Reuters. Агентство оценивает суверенный рейтинг Катара на уровне «АА» со стабильным прогнозом.

При этом Fitch отмечает, что если конфликт затянется на долгое время, экономические и финансовые последствия для Катара будут более серьезными. Решающее влияние на рейтинги страны будет зависеть от нескольких факторов, включая внутреннюю стабильность эмирата.

Катар имеет большую чистую позицию в иностранном капитале, что позволит ему справиться с временными макроэкономическими нарушениями. Экспорт газа из страны в ОАЭ скорее всего продолжится, считают в агентстве.

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Серьезные потери может понести туристический сектор из-за резкого сокращения посетителей из других стран Персидского залива. В то же время доходы государственной авиакомпании Qatar Airways должны упасть из-за слабого трафика и отмены рейсов.

5 июня газета Financial Times сообщила, что власти Катара выплатили международным террористам сотни миллионов долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака. Источник, близкий к правительству эмирата, подтвердил газете факт перевода неких денег. При этом он не в курсе точной суммы, и не знает, куда именно они пошли.

В тот же день Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.