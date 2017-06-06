В Кремле выразили надежду на мирное разрешение конфликта вокруг Катара

В Москве надеются, что конфликт, возникший между Катаром и другими арабскими странами, будет мирно разрешен политико-дипломатическим путем. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 6 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы дорожим отношениями со всеми странами Персидского залива, намерены дальше развивать эти отношения», — сказал он.

«Рассчитываем, что подобные конфликтные ситуации никоим образом не отразятся на общих усилиях по борьбе с терроризмом», — добавил кремлевский спикер.

Материалы по теме А им все Доха Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах Семеро против Дохи Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористических организаций, в том числе таких крупных, как запрещенные в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида». Кроме того, эти государства утверждали, что Катар совершает действия по дестабилизации их внутриполитической обстановки. Позже к решению о прекращении отношений с Катаром присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.

СМИ выяснили, что власти Катара заплатили террористам запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» сотни миллионов долларов за освобождение из плена 26 членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака.

