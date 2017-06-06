А им все Доха

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Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Саудовская Аравия и еще несколько мусульманских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это самое сильное обострение политической ситуации в регионе Персидского залива, быть может, с 2003 года, когда американцы вторглись в Ирак. Но как ни удивительно, нефтяной рынок отреагировал довольно вяло. Вопреки ожиданиям, цены на нефть даже немного снизились. Большинство экспертов уверены, что если котировки и подрастут, то незначительно.

Ближневосточный раскол

Через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток Саудовская Аравия и ее ближайшие союзники, включая Египет, Бахрейн и ОАЭ (впоследствии к ним присоединились крошечные и совсем не нефтяные Мальдивы), разорвали дипломатические отношения с эмиратом Катар, ограничили вещание глобального катарского телеканала «Аль-Джазира» и ввели прочие санкции против небольшого соседа.

Основная претензия к эмирату — попытки Катара заигрывать с Ираном. Эмир Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани на прошлой неделе разместил в местном новостном агентстве свои комментарии по поводу иранской проблемы, благосклонные к тегеранскому режиму. В Эр-Рияде это восприняли как подрыв устоев, хотя в Катаре опубликованные речи главы государства опровергли и списали все на хакерскую атаку.

Совсем уж громом среди ясного неба или разворотом на 180 градусов события 5 июня не стали, поскольку конфликт тлел между странами уже несколько лет. Как бы то ни было, обострилась радикально, и в течение одного дня семь мусульманских стран (и присоединившиеся к ним Мальдивы) отозвали своих дипломатов из Дохи. По любым меркам, это полномасштабный политический кризис. У которого вполне могут быть экономические последствия, если учитывать, что основные участники конфликта обеспечивают около четверти мирового производства нефти.

Катар уже не беспокоит

Нефтяной рынок обычно весьма чувствителен к различным политическим событиям в Ближневосточном регионе. В конце XX века каждое израильско-палестинское обострение или любой другой конфликт на этих землях нервировал трейдеров. Безопасность поставок из этого ключевого региона подвергалась сомнению, и цены на нефть немедленно росли.

Но в последнее время рынок реагирует на ближневосточные неприятности гораздо спокойнее. Собственно, в двух ключевых государствах региона — Сирии и Ираке — уже много лет бушует полноценная гражданская война, но на биржевых котировках это особо не сказывается. Как объясняет партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, участники рынка теперь в большей степени ориентируются на факты.

«Никто же не перегораживал поставки из Персидского залива, а поставки самого Катара на мировой рынок не превышают двух процентов от общего производства. Участники рынка просто смотрят на эти показатели. В целом, думаю, в последние годы на биржах меньше обращают внимания на политические факторы — можно, допустим, сравнить с нападением арабских стран на Израиль в 1967 году или с войной Судного дня. Тогда это по-настоящему влияло на цены, сейчас — в меньшей степени», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Действительно, на бирже ICE в Лондоне нефть не только не выросла в цене, но даже немного подешевела, опустившись ниже отметки в 50 долларов за баррель. Частично это объясняется тем, что несмотря на все политические пертурбации, вероятность настоящего военного конфликта между арабскими странами Залива минимальна. Кроме того, нефтяной рынок сейчас должен учитывать множество факторов, и каждый способен уравновесить дипломатическое обострение вокруг Катара. «Нефтяной рынок очень сложный. Такое обострение всегда неприятно, но по моему прогнозу, цены на нефть останутся примерно на том же уровне в обозримом будущем», — отметил член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.

Следует учесть, что доля арабских стран в мировой нефтедобыче в последние годы несколько снизилась благодаря заметному росту производства в Иране после снятия с него санкций, поступательному наращиванию поставок на мировой рынок из России, а также сланцевому буму в США. Арабские государства по-прежнему важное звено в мировой нефтяной цепочке, но их значение все же уменьшилось.

Скрытая угроза

Опасность для нефтяного рынка, впрочем, может возникнуть. К примеру, недавно страны ОПЕК и примкнувшие к ним независимые поставщики (в том числе и Россия с Мексикой) сумели договориться о продлении ограничений на добычу на следующие девять месяцев. Благодаря этому цены вновь стабилизировались у относительно комфортной для большинства производителей отметки в 50 долларов за баррель. Между тем политический скандал способен привести к утрате доверия между участниками соглашения. С другой стороны, пока все эти страны верны принципам разделения политики и нефтяных поставок. Даже находящиеся в состоянии холодной войны друг с другом Иран и Саудовская Аравия смогли достичь компромисса в этом вопросе.

Как отмечает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, пока биржи ведут себя достаточно спокойно, несмотря на очень плотный новостной фон. По его словам, потребуется какое-то время, чтобы инвесторы «переварили» и осознали сообщения с Ближнего Востока. В будущем возможен подъем цен до 60 долларов за баррель — если ситуация продолжит обостряться.

«Да, по сути, начался очередной конфликт на Ближнем Востоке, но это долгоиграющий фактор. В разы, конечно, котировки не поднимутся, но к 60-долларовым рубежам могут прийти при эскалации. Саудовская Аравия, в конце концов, не просто так вооружалась в последние годы. Кроме того, непонятно что будет в Йемене, особенно если гражданская война, теперь локализованная, выйдет за периметр страны», — оценил он перспективы.

В то же время колебания цен на нефть, по его мнению, не должны сильно повлиять на курс рубля (а ведь именно об этом думают россияне, когда следят за мировыми нефтяными котировками). Пасечник отметил, что сейчас рубль «отвязался от барреля» и гораздо больше зависит от действий регуляторов. Что возвращает нас к российским новостям, инфляции и ожиданиям очередного снижения ставки от Эльвиры Набиуллиной.

Дмитрий Мигунов

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