Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 процента акций «Роснефти» частной китайской энергетической компании CEFC. Об этом говорится в сообщении Glencore, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Информацию о сделке подтвердил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости. «"Роснефть" рада, что именно китайцы купили акции компании», — сказал топ-менеджер, отметив, что договор купли-продажи состоялся.

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По его словам, консорциум Glencore и QIA продает часть пакета акций для снижения кредитной нагрузки. Сечин добавил, что с CEFC заключено соглашение об участии китайской компании в ряде проектов по добыче с миноритарной долей. Помимо этого, «Роснефть» рассматривает вопрос участия CEFC в своих нефтехимических проектах.

На фоне новости о сделке акции «Роснефти» растут на 2,4 процента на торгах Московской биржи, следует из данных площадки.

Консорциум Glencore и QIA в декабре прошлого года купил пакет в 19,5 процента акций «Роснефти», в результате чего российский бюджет получил 710,8 миллиарда рублей. Основным акционером нефтяной компании является «Роснефтегаз», которому принадлежит 50,00000001 процента акций. Еще 19,75 процента принадлежат британской BP, 19,5 процента — компании QHG Oil Ventures. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные находятся в свободном обращении.