СМИ узнали о задержании гендиректора «дочки» «Роснефти»

В Москве задержан гендиректор компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает агентство Sakhalin.info.

По его данным, задержание было произведено накануне. Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Суд изберет меру пресечения Бардину 11 сентября.

О задержании Бардина также сообщает портал ASTV.ru. Издание напоминает, что информация о возможном увольнении Бардина ходила давно. «В интернете шла информационная кампания по его дискредитации. Развязали ее бывшие подрядчики СМНГ, те, кто долгое время сидел на выгодных контрактах, а с приходом Бардина их лишились», — пишет ASTV.ru.

Официального подтверждения информации о задержании топ-менеджера «Роснефти» нет.

Андрей Бардин возглавил «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» в мае 2014 года. До этого он работал в центральном аппарате нефтяной компании. Прежнего директора компании Сергея Дряблова во время визита на остров уволил президент «Роснефти» Игорь Сечин.

