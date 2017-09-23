Турецкий парламент на год продлил мандат на размещение военных в Сирии и Ираке

Парламент Турции в субботу, 23 сентября, проголосовал за продление на год мандата, позволяющего Вооруженным силам страны проводить операции на территории Сирии и Ирака. Как сообщает Reuters, заседание состоялось перед намеченным на 25 сентября референдумом о независимости в Иракском Курдистане.

Агентство отмечает, что Анкара ранее заявила о готовности принять меры безопасности, а также сделать необходимые политические и экономические шаги в ответ на плебисцит. Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовящееся голосование охарактеризовал как «ужасную ошибку, которая приведет к новым кризисам в регионе».

ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство уточняет, что мандат разрешает турецкой армии проводить боевые операции за рубежом (в Сирии и Ираке), а также позволяет размещаться на территории Турции контингентам и военным базам государств-союзников Анкары.

Материалы по теме Расколотый народ Почему не все курды хотят жить в одном государстве

Против референдума об отделении Иракского Курдистана также выступает и Багдад. Власти автономного региона в одностороннем порядке объявили о проведении плебисцита, несмотря на позицию официального Ирака, считающего всенародное голосование по этому вопросу незаконным.

Кроме того, 16 сентября западные страны призвали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявили, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции и де-факто полунезависим. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются областью этнического проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с президентом Масудом Барзани.

