Иракские курды подвели результаты референдума о независимости

Иракские курды проголосовали за создание независимого государства. Об этом свидетельствуют данные итогов референдума, проведенного 25 сентября, сообщает Reuters.

Как рассказали в Центризбиркоме, референдум признан состоявшимся, голосование прошло без нарушений. Более 92 процентов принявших участие в плебисците высказались за создание независимого государства.

Проведение данного референдума вызвало негативную реакцию в Багдаде, а также в соседних странах — Турции и Иране. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим». Москва в этой связи призвала решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога.

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Ранее 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию Киркук. Военные должны взять под контроль нефтяные месторождения региона.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.