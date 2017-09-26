Госдеп высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана

США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.

«Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум», — добавила она, выразив сомнения в том, что кто-либо из членов международной антитеррористической коалиции его одобрил.

Также Нойерт подчеркнула, что Соединенные Штаты «поддерживают единый демократический Ирак».

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По предварительным данным, более 93 процентов проголосовавших поддержали независимость региона.

Резко против проведения плебисцита высказываются Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, имеющего статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.