Эрдоган пригрозил голодом и нефтяным эмбарго Иракскому Курдистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил нефтяным эмбарго и голодом Иракскому Курдистану в ответ на референдум о независимости, состоявшийся 25 сентября. Об этом передает Reuters.

«Они окажутся в беде, как только мы начнем применять санкции. Конец наступит, когда мы перекроем нефтяной вентиль. Все доходы на этом прекратятся, и им нечего будет есть, как только наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак», — сообщил он.

Эрдоган добавил, что, если соседние государства устроят экономическую блокаду Иракского Курдистана, Израиль, поддержавший этот плебисцит, не сможет помочь курдам.

Турецкий лидер добавил, что поддержка Тель-Авива вряд ли поможет курдам «получить свое государство». В качестве примера Эрдоган назвал Косово, которое так и не стало государством, хотя «его и признали десятки стран».

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.