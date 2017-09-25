Турция пригрозила Иракскому Курдистану прекращением транзита нефти

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключает прекращения транзита нефти из Иракского Курдистана в связи с проходящим там референдумом о независимости. Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала NTV в понедельник, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

«Когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, экономические потери в 300-500 миллионов долларов — это не та проблема, из-за которой такая экономически сильная страна, как Турция, может пренебречь своей национальной безопасностью», — отметил Йылдырым.

Материалы по теме Расколотый народ Почему не все курды хотят жить в одном государстве

25 сентября в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призвали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявили, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.