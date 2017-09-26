Опубликованы предварительные результаты референдума в Иракском Курдистане

На референдуме в Иракском Курдистане более 93 процентов проголосовавших поддержали независимость региона. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили агентству РИА Новости в Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане.

При этом сообщается, что результат может измениться, поскольку подсчет продолжается. Отмечается, что пока удалось обработать около девяти процентов бюллетеней. В плебисците приняли участие около 3,3 миллиона человек. Явка, по данным агентства, составила 72,16 процента голосов.

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25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.