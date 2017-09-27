В российском МИД заявили о поддержке территориальной целостности Ирака

В связи с проведенным в Иракском Курдистане референдумом о независимости Москва призывает решать все спорные диалоги между Эрбилем и Багдадом путем диалога. Об это говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока», — отмечается в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что «с уважением относятся к национальным устремлениям курдов».

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Его официальные итоги объявят в четверг, 28 сентября. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона бюллетеней, за независимость проголосовали 91,83 процента избирателей.

Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.