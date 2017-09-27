Мир
 
Последние новости
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма
Гройсман прибыл в Винницу
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Популярные новости
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Гройсман прибыл в Винницу
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы

«Пришли русские и всех нагнули»

Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Baz Ratner / Reuters

Референдум о независимости Иракского Курдистана — знаковое во всех отношениях событие для Ближнего Востока. И дело не только в том, что не имевшие собственного государства курды приблизились к его созданию как никогда близко, но и в том, что Ирак, пошатнувшийся под натиском «Исламского государства», еще больше приближается к распаду. Что касается курдов, то полученный ими после падения режима Саддама Хусейна статус автономии уже давно позволил создать свое квазигосударство, существующее отдельно от остальной страны. Корреспондент «Ленты.ру» отправился на курдские территории и понаблюдал, как проходило юридическое закрепление независимости.

Столичные страсти

Прилетев в столицу Курдистана Эрбиль (или как называют его местные — Хаулер), мгновенно ощущаешь на себе атмосферу референдума. Еще на паспортном контроле буквально попадаешь под агитационную машину — повсюду развешаны плакаты, призывающие голосовать за независимость.

Весь город превратился в один сплошной транспарант: большинство машин, не перестающих сигналить, увешаны флагами Курдистана, стены обклеены призывающими прийти на референдум и сделать единственно верный выбор листовками, порой в гигантские плакаты трансформируются целые здания.

У подобных масштабов агитации есть своя логика — плакаты развешаны далеко не случайным образом. В разных концах города можно встретить одно и то же изображение с надписями на разных языках. Так, в кварталах с относительно большим количеством христиан с большей вероятностью увидишь плакаты с лозунгами на ассирийском языке. Помимо транспарантов с прямыми призывами к голосованию за независимость, весь Эрбиль обклеен портретами президента Курдистана — Масуда Барзани. Его портреты прикрепляют даже на лобовые стекла машин: смотрится это довольно странно.

На протяжении последней недели столица одновременно восторгалась и настораживалась. На улицах было куда больше вооруженных людей, чем обычно. На подъезде к штаб-квартире комиссии по проведению референдума людей и автомобили проверяли особо тщательно.

А местные всего этого словно не замечали: они пребывали в эйфории еще до того, как стали очевидны итоги референдума. Корреспонденту «Ленты.ру» удалось пообщаться со многими — местными, приехавшими на ПМЖ из Сирии и Ирана, курдами, арабами, туркоманами. И никто из них не высказал никакой критики в адрес референдума. На вопрос о возможной военной интервенции со стороны Турции, Ирана или Багдада кто-то с улыбкой отвечал «Иншаллах», а другие и вовсе говорили, что «соседи два месяца побуянят и угомонятся».

Один из жителей Эрбиля — сирийский курд, эмигрировавший в Иракский Курдистан, — на вопрос о том, как курды Ирака планируют обрести независимость, если почти все мировое сообщество считает референдум ошибкой, ответил: «Правление [сирийского президента] Башара Асада мировое сообщество тоже считало ошибкой, однако потом пришли русские и всех нагнули». И возразить ему было сложно.

Корреспондент «Ленты.ру» побеседовал с главой отдела международных отношений «Демократической партии Курдистана» (ДПК) Хошъяром Сивайли. Он категорически отверг возможность как военной интервенции на курдские территории, так и введения экономических санкций со стороны региональных игроков. Особенно интересна позиция ДПК по международной политике: Курдистан, заявил Сивайли, будет выстраивать свои отношения с другими странами, а также с курдскими регионами Сирии исключительно с учетом интересов Турции и Ирана. Россия для ДПК — один из ключевых союзников: не только благодаря налаженным экономическим связям с отдельными компаниями, но и потому, что Россия не высказалась ни за, ни против референдума.

Последние месяцы часто приходилось слышать о том, что нынешний глава Иракского Курдистана Масуд Барзани не станет выдвигать себя на пост президента, однако Сивайли сделал важное уточнение: действительно, Барзани больше не будет президентом курдской автономии Ирака, но независимый Курдистан — совсем другое дело.

Одними дорогами

Хотя Иракский Курдистан позиционирует себя как единое государство, сильные внутренние противоречия ощущаются даже в мелочах. Так, поймав машину, узнаешь, что таксист из Эрбиля не может заезжать на территорию Сулеймании, иначе у него возникнут проблемы. Поэтому на подъезде к городу пассажиров высаживают и заботливо передают местным коллегам.

Сулеймания, второй по значимости город Иракского Курдистана, тоже украшен символикой референдума, но в гораздо меньшей степени. В глаза сразу бросается, что портретов Барзани на стенах почти нет. Вместо них — пусть и не так часто как изображения президента в Эрбиле — портреты Джаляля Талабани, лидера второй по значимости партии Иракского Курдистана «Патриотического союза Курдистана» (ПСК).

Это объясняется просто: еще в 1990-е годы Иракский Курдистан фактически получил независимость, над его территорией были введены бесполетные зоны, и потому Багдад потерял возможность его контролировать. Сразу после этого курды принялись делить власть: склоки переросли в гражданскую войну. По ее итогам сформировались два правительства со столицами в Эрбиле и Сулеймании. В 2006 году они все-таки объединились в единое образование со столицей в Эрбиле, однако Сулеймания сохранила свою политическую значимость.

Корреспондент «Ленты.ру» встретил референдум уже в Сулеймании и немедленно отправился на один из избирательных участков, располагавшийся в здании одной из школ. К слову, учебное заведение находилось буквально в пяти минутах ходьбы от здания бывшей тюрьмы, где в годы правления Хусейна массово пытали и казнили курдов. Теперь здесь судьбы курдов вершил не жестокий ближневосточный деспот, а сам народ. Члены избирательной комиссии, кстати, с охотой рассказывали об убитых Саддамом родственниках — диктатор уничтожил их в рамках антикурдской программы «Анфаль».

В Сулеймании корреспондент «Ленты.ру» пообщался с представителем оппозиционной курдской партии «Горран» Шоршем Хаджи. Тот был уверен: вся идея с референдумом — лишь ширма, чтобы отвлечь людей от настоящих проблем. «Референдум для населения Курдистана не стоит на первом месте. Все меняется, люди уже не те, что были 20-30 лет назад. Им нужен хороший уровень жизни. Молодые, вроде вас, оканчивая университет, хотят найти хорошую работу, купить жилье, жениться», — пояснил оппозиционер.

В некоторой степени его мнение подтвердил разговор с одним из членов организационного комитета на избирательном участке. В ходе беседы о будущем Курдистана молодой парень 23-25 лет поинтересовался, получится ли у него приехать в Россию, чтобы затем перебраться через границу в Европу (Латвию). По его словам, раньше молодые курды попадали в Европу через Украину, но сейчас с этим маршрутом возникли известные проблемы...

На референдум был вынесен вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Курдистан и курдские территории вне Курдистана стали независимым государством?». После голосования избиратель должен опустить палец в банку с медленно выводимыми чернилами, чтобы исключить повторное голосование.

Само голосование в Сулеймании проходило довольно вяло, вопреки масштабам и важности события — к моменту закрытия участка явка едва достигла 50 процентов (всего на участке должны были проголосовать порядка 500 человек).

Тем не менее было очевидно, что референдум для местных — из ряда вон выходящее событие. Те, кто все-таки добирался до избирательных участков, приходили целыми семьями, держа в руках сразу по несколько флагов Курдистана. Девушки фотографировались напротив избирательных урн, а суровые курдские мужчины горланили песни.

Голосование должно была завершиться в 17:00 по местному времени, однако из-за наплыва избирателей ближе к вечеру было решено продлить время работы участков еще на час. После подведения итогов выяснилось: за независимость проголосовало свыше 80 процентов местных жителей. Учитывая, что Сулеймания — наиболее оппозиционный регион Курдистана, результат можно назвать впечатляющим.

Вскоре после закрытия избирательных участков улицы Сулеймании преобразились. Воцарилась праздничная атмосфера. Ночное небо расцвечивали фейерверки, взрывались петарды, народ распевал песни, автомобили непрерывно сигналили.

Пройти по улицам было невозможно — казалось, что на тебя скачет бешеный табун дотракийцев. Проезжая мимо очередной толпы, водители специально били по тормозам, чтобы визг шин вытеснил любые другие звуки, а пассажиры высовывались по пояс из окон и, размахивая флагами, кричали о свободе, независимости и о том, что они думают об Ираке.

Все это вызывало чувство эйфории. Даже если ты не курд, в Курдистане в день обретения независимости волей-неволей чувствуешь себя немного курдом. Под конец вечера голос Бориса Моисеева в голове начинает петь: «Я уехал в северный Ирак, а приехал в Курдистан». И становится понятно, что произошло что-то очень знаменательное.

Трезвый взгляд

Последовавший за референдумом день прошел на удивление спокойно, словно и не было всей этой суматохи. В воздухе витало чувство настороженности: было тревожно, вдруг одно из государств-соседей все-таки решит угомонить непокорный Курдистан. Но довольно быстро вспоминался ответ курда из Эрбиля, ограничившегося скромным «Иншаллах». И все вставало на свои места.

Салюты стихли, водители перестали шалить на дорогах, хотя, к слову, ездить по правилам по-прежнему не научились. Даже флагов Курдистана на улице, кажется, поубавилось. Все вернулось к привычной жизни: в торговом центре под Lady in Red снова под ручку гуляли парень с девушкой, точильщик ножей крутил свой круг у входа на базар, а торговец сигаретами все так же предлагал встречным дешевое турецкое курево. Продавцы магазинов, увидев на чехле моего телефона флаг Курдистана, непременно спрашивали про референдум, а потом с гордостью заявляли, что вчера проголосовали за независимость.

В романе Платонова «Чевенгур» один из героев возмущался, что не чувствует прихода коммунизма, хотя всех буржуев уже расстреляли. Нечто подобное происходит и здесь: вроде бы проголосовали за независимость, а земля все не содрогается. И даже Турция с Ираном не посягают на независимость Курдистана своими обстрелами.

Курдистан — сложный регион. И дело тут не в региональных противоречиях, и даже не в этнических и экономических конфликтах. В Курдистане невероятно пестрая идейная мозаика. У всех своя правда, и зачастую прямо противоположная.

С одной стороны, курды выстрадали свое право на независимость и натерпелись многих ужасов в период зверской политики Саддама. С другой стороны, членов партии «Горран» в уже практически вольном Эрбиле избивают за их партийную принадлежность. А если так, то нужно ли такое независимое государство курдам? Чем дольше пребываешь в Курдистане, тем туманнее становится истина.

Референдум проведен: по предварительным результатам, за независимость проголосовало свыше 93 процента избирателей. Но голосование и подсчет бюллетеней — лишь первый этап большого пути. Даже если независимый Курдистан будет создан, даже если он окрепнет и поднимется на ноги вопреки воле, кажется, почти всего мира, ему придется существовать на Ближнем Востоке, в самом нестабильном регионе мира. Но как бы ни случилось, какие бы испытания молодому государству ни готовила судьба — дату 25 сентября 2017 года всегда будет помнить, пожалуй, каждый живущий на планете курд.

Сергей Малыженков (Ирбиль — Сулеймания)

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир13:0426 сентября

Арабы на выход: курды проголосовали за независимость

Референдум навсегда изменил Ближний Восток
01:54Сегодня

Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма

20:4226 сентября

В Швеции поезд протаранил бронетранспортер

23:4226 сентября

ЕС отказался связать введение миротворцев в Донбасс с отменой санкций

Мир12:2720 сентября

Русские идут

Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
23:1026 сентября

Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР

22:4226 сентября

Госдеп высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана

19:1726 сентября

Британскую туристку в Греции загрызли волки

Мир01:3825 сентября
Ангела Меркель

Без свастик

Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
21:4826 сентября

Трамп пригрозил КНДР «разрушительным» военным конфликтом

22:3826 сентября

Саудовская Аравия отменила запрет женщинам водить машины

20:1226 сентября

США заявили о скором появлении у Северной Кореи ракеты с ядерной боеголовкой

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»
Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии
Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память
Все материалы
Мир
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма
ЕС отказался связать введение миротворцев в Донбасс с отменой санкций
Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР
Госдеп высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Гройсман прибыл в Винницу
Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы
СМИ сообщили об избиении депутатом Рады поджигателя его дома
Киеву предрекли массовую подачу исков в ЕСПЧ от лишенных пенсий жителей Донбасса
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Рост ВВП России превысил два процента
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию
Все материалы
Бизнес
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Доля автомобилей местной сборки стала максимальной в истории авторынка России
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Названы последствия взрыва водородной бомбы КНДР
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Фанаты «Спартака» назвали УЕФА мафией и пустили дым во время матча ЛЧ
«Спартак» отстоял ничью в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Карякин назвал успехи россиян причиной отсутствия шахмат в программе Олимпиады
115-килограммовый отсидевший боец Емельяненко оказался легче своего соперника
Украина запретила крымской бегунье выступать за Россию
Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании
Все материалы
Культура
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек
Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Спецкора «Комсомолки» Асламову отказались пустить в Молдавию
На Дурова завели уголовное дело за помощь террористам и наркоторговцам
Геноцид миллионеров
Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги
Названа главная опасность подключения мозга к интернету
Все материалы
Ценности
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Mugler выпустил аромат с мускусным шлейфом
Versace переманил у Канье Уэста дизайнера кроссовок
Создатели золотого бюста князя Монако выпустили украшения с маргаритками
Россиянам предложили экономичный гибридный Porsche мощностью 680 лошадиных сил
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
У российских туристов резко вырос спрос на Японию
Стюардессам выдадут приспособления для усмирения авиадебоширов
Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон
В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов
Колумбийцы проявили наибольший интерес к России из-за ЧМ-2018
Французская пара с малолетним ребенком проехала 40 тысяч километров в автодоме
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
Появились подробности о кроссовере от создателей быстрейшей машины «Ринга»
В России появятся кроссоверы немецко-китайской марки Borgward
Концерн «Калашников» показал концепт летающего мотоцикла
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы