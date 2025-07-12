Словакия обсудит с ЕС вопрос российских энергоресурсов

Фицо: Словакия до вторника договорится с ЕС по вопросу российских энергоресурсов

Власти Словакии рассчитывают уже к ближайшему вторнику договориться с другими странами Европейского союза (ЕС) по вопросу энергоресурсов из России. О намерении обсудить эту проблему, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы хотим все решить до вторника», — сказал глава кабинета министров.

Фицо отдельно подчеркнул, что Словакия будет готова приступить к голосованию о введении новых санкций против Москвы лишь после того, как Братислава получит полноценные гарантии по вопросу энергоресурсов от Европейской комиссии и партнеров по объединению.

Ранее Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что его стране нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС.