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12:12, 12 июля 2025Мир

Словакия обсудит с ЕС вопрос российских энергоресурсов

Фицо: Словакия до вторника договорится с ЕС по вопросу российских энергоресурсов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Власти Словакии рассчитывают уже к ближайшему вторнику договориться с другими странами Европейского союза (ЕС) по вопросу энергоресурсов из России. О намерении обсудить эту проблему, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы хотим все решить до вторника», — сказал глава кабинета министров.

Фицо отдельно подчеркнул, что Словакия будет готова приступить к голосованию о введении новых санкций против Москвы лишь после того, как Братислава получит полноценные гарантии по вопросу энергоресурсов от Европейской комиссии и партнеров по объединению.

Ранее Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что его стране нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС.

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