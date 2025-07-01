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21:37, 1 июля 2025Мир

Фицо пригрозил заблокировать новые санкции ЕС против России

Фицо: Словакия заблокирует новый пакет санкций ЕС против России без гарантий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он прокомментировал свой разговор с премьером Испании Педро Санчесом. Фицо подчеркнул, что Словакии нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС.

«Испанский премьер с пониманием воспринимает опасения Словакии. Я проинформировал его, что, если Словакия не получит [от ЕС] исчерпывающие гарантии, республика не может голосовать за принятие 18-го пакета санкций против России», — написал он.

Ранее Фицо назвал свою страну самой пострадавшей в случае отказа от импорта газа в ЕС из России. «Мы будем наиболее пострадавшей страной», — сказал он.

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