Фицо назвал Словакию больше всех пострадавшей при отказе от импорта газа в ЕС из России

Премьер Фицо: Словакия больше всех пострадает из-за отказа от импорта газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал страну больше всех пострадавшей в случае отказа от импорта газа в ЕС из России. С таким комментарием политик выступил в эфире местной радиостанции Rádio Slovensko.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — сказал премьер.

Фицо счел возможный отказ ЕС от газа из России выстрелом в собственное колено и оценил его как идеологически вредное решение. Премьер не увидел мирных инициатив в документах по итогам заседания Евросовета.

Также Фицо уверен, что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит.

Ранее премьер заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта.